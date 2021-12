La dieta social è riuscita per Cinder: il gatto obeso torna quasi... in forma

Tgcom24

Sfida vinta, o quasi, per Cinder, il gatto obeso più famoso degli Usa che deve tornare in forma. Il Northshore Veterinary Hospital comunica su Facebook il risultato di un'alimentazione corretta e di tanto esercizio fisico in due anni di cure: Cinder è così passato da 10 a 6,6 chili e la sua salute ringrazia. Il felino, infatti, per la sua stazza era stato ricoverato nel 2019 nella clinica veterinaria di Bellingham (Usa) e la sua dieta, accompagnata da lunghe sessioni di tapis roulant, era diventata di grande interesse per i social. A rendere il gatto una star del Web, in particolare, la sua poca propensione all'attività fisica.