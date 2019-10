Ecco Cinder, il gatto obeso che deve dimagrire sotto l'occhio dei social

E' fuori forma e con qualche acciacco dovuto al cattivo stile di vita condotto finora. Per questo va messo a dieta e... in riga. Peccato che i buoni propositi si scontrino con il suo sguardo contrariato. E' Cinder il primo gatto obeso a dover perdere peso sotto l'occhio attento dei social network. Un bizzarro quanto divertente esperimento messo in atto da qualche giorno dalla clinica veterinaria di Bellingham (Usa), il Northshore Veterinary Hospital, che lo ha in cura. E i primi video postati al tapis roulant fanno il pieno di like.