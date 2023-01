Addio all'orso Juan Carrito, il presidente del parco: "Era uno di famiglia"

L'orso simbolo del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, Juan Carrito è morto investito sulla strada statale 17 vicino a Castel di Sangro. L'animale famoso in tutta Italia per le sue scorribande nei paesi dell'Aquilano, era abituato a raggiungere i centri abitati ma nell'ultima incursione qualcosa è andato storto. L'orso sarebbe "sbucato fuori all'improvviso" quando un auto, guidata da un cameriere trentenne del posto, lo avrebbe investito accidentalmente nella serata di lunedì 23 gennaio.

Rimasto gravemente ferito nell'impatto, l'orso sarebbe morto poco dopo. A darne la notizia, attraverso i canali social è il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise: "Da stasera siamo tutti un po' più poveri perché se ne è andato uno di famiglia" ha scritto il Presidente del parco. La curiosità e la voglia di avvicinarsi all'uomo è stata fatale per Juan Carrito che forse poteva essere protetto, secondo gli abitanti del posto, con la creazione di percorsi più sicuri e avvisi per moderare ancora di più la velocità in quelle strade in cui l'orso ha sempre vissuto in libertà.