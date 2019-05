Inghilterra, pompieri salvano un puledro caduto nel canale

Un puledro di soli tre giorni è stato soccorso dai pompieri dopo essere precipitato in un canale nel Northamptonshire. Dopo averlo legato con delle corde, i vigili del fuoco sono riusciti a estrarlo sano e salvo: non è chiaro da quanto si trovasse lì ma fortunatamente non ha riportato ferite e si è potuto riunire subito alla madre.