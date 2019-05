Usa, paguro utilizza una bambola di plastica come guscio

Joseph Kronk, volontario e ambientalista, ha registrato un video mentre si trovava sull'isola di Wake per un progetto volto alla tutela dell'ambiente. Stava infatti pulendo la spiaggia dai rifiuti quando un paguro ha attirato la sua attenzione: l'animale, al posto della consueta conchiglia come guscio, utilizzava una bambola di plastica.



Joseph ha deciso di filmare per denunciare i devastanti danni che l'inquinamento della plastica provoca alle creature marine ma non ha rimosso il paguro dalla sua "casa di fortuna" perché avrebbe potuto danneggiarlo.