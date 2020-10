In fuga d'amore lungo la A1, pastore australiano salvato dalla polizia

Lieto fine per la fuga d'amore di Chody, pastore australiano che vive in una cascina lungo la A1. Venerdì mattina, il cane ha forzato la recinzione sulla A1 Milano-Napoli, forse alla ricerca di qualche cagnetta, e ha imboccato il Raccordo tra Autostrada del Sole e A58-TEEM, mettendo così a rischio la sua incolumità e quella degli automobilisti in transito. Prontamente allertati della sua presenza, polizia e dipendenti di Tangenziale Esterna SpA, accorsi nel tratto dal Casello di Vizzolo Predabissi sino all’Interconnessione con l'A1, lambendo Cerro, Riozzo e Melegnano, nel Milanese, sono riusciti a recuperare "l'evaso innamorato" per riaffidarlo al suo padrone.

L'intervento d’emergenza, scattato per le segnalazioni di alcuni automobilisti che, alle 9.30 di venerdì, avevano avvistato Chody, ha causato l'interruzione parziale del traffico sul tratto interessato della Melegnano-Agrate (33 chilometri raccordati con A1, A35-BreBemi e A4 Torino-Trieste) e si è concluso nel migliore dei modi. Evitati, infatti, anche incidenti per i reiterati tentativi di attraversamento della carreggiata e per i continui cambi di direzione del cane.

Una volta esaurita la carica adrenalinica, il pastore australiano è salito, senza opporre resistenza, sul furgone degli addetti alla manutenzione della A-58 TEEM. A bordo del mezzo di servizio, scortato, per l’occasione, dalla Polstrada, il cane è stato prima rifocillato e poi trasportato alla Centrale Operativa di Pozzuolo (Milano), dove è stato visitato da un veterinario dell'Asl e riconsegnato al proprietario.

Quest'ultimo lo stava cercando con i famigliari nelle campagne circostanti la cascina, non immaginando che Chody fosse in fuga in autostrada a seminare il panico tra chi transitava.