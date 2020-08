Roma, poliziotto salva e adotta cane abbandonato per strada

Sotto il sole cocente, per le strade di Roma, il colpo di fulmine tra un poliziotto e il cane che stava salvando. Questi gli ingredienti della storia a lieto fine che arriva alla vigilia di Ferragosto. Il cucciolo di meticcio, una femmina di circa un anno, ribattezzata Maggie, era stato abbandonato legato a un palo. La Volante del commissariato San Giovanni, che è intervenuta, ha prima provato a rifocillarlo, poi, ha attivato gli enti comunali per il controllo sanitario. Ma il cane, risultato sprovvisto di microchip, è stato portato in canile. Qui, l'agente Michele, il primo a soccorrere Maggie, ne ha chiesto l'adozione.