Dromedario mucca e asino in fuga in Kansas, la polizia: "Stanno seguendo la stella cometa"

Il bue e l'asinello c'erano, il cammello dei re magi pure: per completare la scena alla quale si sono trovati di fronte gli agenti della polizia di Goddard, in Kansas, mancava solo il bambinello.Pazienza se il bue era in realtà una mucca e il cammello un dromedario: i tre animali, che insieme camminavano su una strada dello Stato Usa, hanno subito ispirato ai poliziotti un po' di atmosfera natalizia.

La polizia della cittadina ha infatti lanciato un appello via Facebook, postando la foto dei tre animali in cammino e chiedendo se "qualcuno conosce i proprietari di questi tre amici che viaggiano insieme (verso la stella cometa) appena a est di Goddard? Se non c'è un proprietario, potremmo essere a metà strada verso un presepe vivente in questo periodo di Natale".

Nonostante i commenti non si siano fatti attendere, tra chi chiedeva di controllare se nei paraggi ci fossero tre vecchi saggi e chi invitava a cercare anche pastorelli e pecore, la poesia è durata poco: in capo ad alcune ore, infatti, le autorità hanno individuato il proprietario dei tre animali. La cui identità, per lasciare almeno un'aura di mistero sula vicenda, non è stata resa nota. Sarà stata la Sacra famiglia?