Il gatto dalla doppia identità: la scoperta della padrona attraverso messaggi attaccati al collare del felino

Quel gatto che scompare per gran parte della giornata, che prende peso a vista d'occhio e che un bel giorno torna in quella che è la sua casa con un collarino diverso da quello che indossava. E' così che la sua padrona, Mary Lore Barra di Tampico, vuole vederci chiaro. E attraverso un biglietto accattato al nuovo collare scopre la doppia vita del suo Pixi. La risposta che arriva al suo messaggio, infatti, fuga ogni dubbio: "Qui da noi si chiama Huarache, pare abbia due case il furfante", si legge di rimando. Firmato: "Gli altri due papà del gattino".

La scoperta della doppia identità del gatto ha suscitato ilarità in entrambe le famiglie che lo hanno adottato.

La notizia, diffusa direttamente da Mary Lore Barra sui social network, in un paio di giorni ha collezionato oltre 11mila like e più di 46mila condivisioni. "Ci sono tanti animali che soffrono in strada senza una casa - è uno dei commenti più popolari al post - e questo sfacciato ne ha due".