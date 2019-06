Grosseto, il salvataggio di un cucciolo di gatto intrappolato nel condotto di areazione

Grazie ai suoi miagolii i vigili del fuoco sono riusciti a trovarlo e poi a salvarlo. E' successo in un appartamento di Grosseto dove un cucciolo di gatto è rimasto intrappolato in un condotto di areazione. I Pompieri hanno tirato fuori l'animale dopo aver creato un buco nella parete. Il piccolo micio non ha smesso di miagolare fino a quando non è stato salvato.



Adesso il gatto è fuori pericolo. E' stato lavato, asciugato e nutrito.