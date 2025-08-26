E' la Giornata mondiale del cane: i consigli del veterinario per il suo benessere

FALSO. La salute orale è cruciale e va curata fin da giovani. "L'accumulo di placca e tartaro può causare gengiviti, alitosi e infezioni che si propagano anche a organi vitali - spiega Di Marzio. - La pulizia regolare dei denti, sia a casa che in ambulatorio, è una parte fondamentale della prevenzione". Trascurare l'igiene orale può portare a parodontite e perdita dei denti, con conseguente dolore cronico e difficoltà nell’alimentazione. Un controllo odontoiatrico annuale è raccomandato.