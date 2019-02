Torna a far parlare di sé e del suo grande amore per gli animali Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti . Dopo la maxidonazione natalizia di crocchette a favore del canile della sua terra , Cortona, la sua generosità torna a Vasto (Chieti). Il cantante e sua moglie, infatti, hanno raccolto - "ancora una volta" - l'Sos delle volontarie dell' Associazione Amici di zampa Onlus , che gestisce la struttura abruzzese. La coppia così si è resa disponibile a mantenere i 9 cuccioli abbandonati in una cassetta davanti al cancello dell'ente fino alla loro adozione. "Jovanotti è molto sensibile ai nostri appelli e affezionato alla nostra attività, da quando circa 5 anni fa ha adottato Mou, cagnolina da noi recuperata e che assomigliava al suo amico a quattro zampe da poco deceduto", racconta la presidente Rosanna Florio. "Così ci sostiene da sempre con forniture di cibo, donazioni e ci aiuta anche con le adozioni: è una persona splendida, posa anche per il nostro calendario. Porterà fortuna anche agli ultimi arrivati ", è la convinzione.

Il cantante si divide tra Los Angeles e Cortona, ma non dimentica mai il canile di Vasto e le sue volontarie. "Abbiamo 160 cani in una struttura vecchia e fatiscente, che cerchiamo di migliorare - aggiunge la presidente della Onlus Rosanna Florio. - Purtroppo qui manca la cultura della sterilizzazione: dal primo gennaio sono arrivati 24 cuccioli, 20 solo nelle ultime due settimane. Ce li fanno trovare davanti al cancello e se non ci fossero persone con il cuore d'oro ad aiutarci, con i nostri soldi e i 2,20 euro giornalieri a cane da parte del Comune non ce la faremmo a dare a tutti i nostri ospiti una vita dignitosa".



Il fenomeno del randagismo, infatti, è molto diffuso a Chieti e provincia. "I privati non spendono soldi per sterilizzare i loro cani e abbandonano le cucciolate - si rammarica la volontaria. - Per questo la nostra associazione ha aperto un conto per la raccolta fondi destinata esclusivamente alle sterilizzazioni. Chi segue la nostra pagina Facebook trova tutti i contatti, anche per le adozioni di questi ultimi nove cuccioli, giunti alla ribalta della cronaca grazie all'intervento di Jovanotti".



"Jova porterà anche a loro fortuna - conclude - come è successo per Orma, un cane prima adottato e poi rimasto paralizzato per un investimento: sempre lui ha provveduto alla sua nuova vita con un carrellino e una casa-famiglia in cui il cane può continuare ad esprimere tutta la sua vivacità".