Coronavirus, la Cina verso il bando di carne di cane e gatto

Cane e gatto non finiranno più nei piatti dei cinesi. Una buona notizia per gli animalisti di tutto il mondo. In tempi di coronavirus, infatti, la Cina rivede la sua dieta alimentare: niente più carne dei nostri animali domestici a tavola. La proposta arriva in tempi di coronavirus dalla città di Shenzen con i suoi 12 milioni di abitanti e segue quella simile, dei giorni scorsi, di vietare, per lo stesso motivo, il consumo di animali selvatici, come pipistrelli e serpenti.