Colorado, pompieri aiutano un elefante dello zoo a rimettersi in piedi

Una squadra dello staff dello Cheyenne Mountain Zoo ha sfruttato attrezzature specializzate per assistere con successo Malaika, un'elefantessa africana di trentatré anni trovata distesa su un fianco durante un controllo notturno. Una posizione molto rischiosa se mantenuta a lungo, poiché potrebbe causare stress agli organi interni e risultare dunque fatale. I responsabili si sono mobilitati subito, approntando un sistema di gru e paranchi specializzato nel fienile dove si trovava Malaika per aiutarla a rialzarsi sulle zampe.



Sono servite oltre venti persone e tre quarti d'ora di tempo per riuscire nell'operazione, al termine della quale l'elefantessa è stata subito posta sotto stretta sorveglianza da parte dei veterinari. In genere gli elefanti sono capaci di sdraiarsi e risollevarsi autonomamente ma questo non vale per tutti e, nel caso di Malaika in particolare, la difficoltà a chinarsi e un problema alla zampa destra che si sta aggravando con l'invecchiamento hanno contribuito all'incidente.