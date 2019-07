Colorado, gufo rimane intrappolato in una lenza: salvato dai vigili del fuoco

Alcuni pescatori hanno dimenticato una lenza legata a un albero. Un errore che ha messo in pericolo la vita di un gufo che volava in quella zona. E' successo in Colorado, nel parco della cittadina di Littleton. Dalle immagini è possibile vedere come i vigili del fuoco sono riusciti a liberare l'uccello. Il gufo, adesso, è ricoverato in un centro di riabilitazione. "I pescatori - ha dichiarato il dipartimento dei pompieri - devono essere diligenti e rimuovere sempre le lenze".