Usa, agente salva un gufo ferito trovato in strada

Un gufo ferito è stato trovato sulla statale di Ridgefield, nell stato di Washington. L'uccello, immobile, sul ciglio della strada è stato raccolto da un'agente della Contea di Clark. La donna, per non spaventare il gufo, gli si è avvicinata lentamente e l'ha avvolto in un giubbotto catarinfrangente.



L'animale, probabilmente sofferente, non ha cercato in nessun modo di divincolarsi dalla presa dell'agente che lo ha adagiato in una scatola di cartone. L'ufficio dello sceriffo, subito dopo il salvataggio, ha fatto sapere che il gufo è stato trasportato dal veterinario per tutte le cure necessarie.