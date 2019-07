Germania, dalle anatre al gufo: le autorità mettono in libertà gli animali smarriti

La polizia di Dusseldorf ha trovato una famiglia di anatre smarrite. Le autorità hanno recuperato per prima la mamma e, successivamente, si sono messi alla ricerca dei piccoli. Presi tutti, la polizia li ha spostati dalla città alla riva di un fiume. Sempre in Germania, i vigili del fuoco di Luneburg hanno salvato un gufo intrappolato in un'anzienda della zona. il video mostra il momento in cui i pompieri liberano l'animale nel suo habitat naturale.