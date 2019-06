Cani e padroni condividono anche lo stress: emozioni "sincronizzate"

Il legame fra animali e padroni è talmente stretto da finire negli ormoni responsabili dello stress: i ricercatori dell'università svedese di Linkoping hanno rilevato che i cani producono gli stessi livelli di cortisolo dei padroni stressati . Gli studiosi spiegano che lo studio è in fase embrionale, ma "è un importante punto di partenza per capire come animali e padroni riescono a sincronizzare le proprie emozioni ".

I soggetti di test sono stati 25 Border Collie e 33 cani pastore delle Shetland, tutti con padroni di sesso femminile. Gli studiosi hanno analizzato le concentrazioni di cortisolo nei capelli delle donne e nel pelo del cane, sia d'estate sia d'inverno, per verificare che tipo di relazione ci sia tra emozioni negative e personalità.



La ricerca ha dimostrato che forte stress induce la produzione di alti livelli di cortisolo nell'uomo e di riflesso anche nei cani, che percepiscono tutti i segnali di disagio nell'amico umano e li somatizzano. Al contrario, le persone poco stressate convivono con animali più rilassati.



I test continueranno su altre razze di cani, coinvolgendo poi anche soggetti maschili. Per ora, infatti, i ricercatori sostengono che "i risultati non sono sufficienti per dare conclusioni definitive e generali".