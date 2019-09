Bahamas, accoglie in casa 97 cani per salvarli dall uragano Dorian

Per salvarli dalla furia dell'uragano Dorian che si è abbattuto sulle Bahamas, Chella Phillips, una donna che gestisce un rifugio per randagi, ha accolto in casa sua 97 cani, pubblicando poi su Facebook le foto della convivenza con i quattrozampe durante la tempesta. "Ho dovuto pulire escrementi a non finire - racconta - ma non mi importa: ciò che è importante è che siano tutti al sicuro e nessuno sia all'esterno".

Dei 97 cani accolti in casa, 79 sono stati sistemati "nella mia camera da letto principale, ma sono stati tutti bravi e nessuno di loro ha osato tentare di salire sul letto". E sebbene tutti i suoi randagi siano stati messi al sicuro, il pensiero della donna va a tutti gli altri animali dell'arcipelago: "Ogni isola abbonda di cani randagi, e il mio cuore è oppresso per quelli che non hanno un posto nel quale ripararsi da un mostro di categoria 5".



Quindi il ringraziamento per tutti coloro che hanno donato cibo e medicinali per i suoi cani, e la richiesta: "Pregate per le Bahamas. E se volete contribuire, il nostro PayPal è pawtcake.refuge.inc@gmail.com".