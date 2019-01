Australia, un labrador si tuffa in acqua e gioca con un delfino

Ha davvero dell'incredibile quanto successo a Glenelg, nell'Australia Meridionale, dove un labrador si è separato per qualche istante dai suoi padroni e si è tuffato in acqua per nuotare insieme a un delfino. Lungo la costa si è creata una piccola folla, incuriosita dalla particolare scena diventata poi virale sul web. I due hanno giocato insieme per circa mezz'ora, mettendo in piedi un vero e proprio spettacolino fatto anche di divertenti acrobazie. Il cane ha poi raggiunto nuovamente la riva, dove esausto ma divertito, si è concesso alle coccole dei suoi padroni.