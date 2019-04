Australia, Arturo il tapiro ama farsi grattare con il rastrello

Non potrebbe esserci un uso migliore del rastrello, come scrive lo stesso zoo di Melbourne, di quello su Arturo, un tapiro brasiliano che si mostra particolarmente soddisfatto quando la sua custode lo sfrutta per grattarlo sulla schiena e sul collo. Dall'espressione è facile intuire come l'animale non sia affatto contrario a un po' di coccole e qualche vizio.