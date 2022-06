Animali, la campagna di LEIDAA per salvarli dall'abbandono

In pace o in guerra, in Italia o in Ucraina, i randagi sono sempre randagi, sono sempre gli ultimi tra gli ultimi. Tutti vivono alla giornata, stremati dal freddo e dalla fame, per tutti il calore di una casa e l’affetto di una famiglia sono miraggi, in un deserto di quotidiana sofferenza.

Nel nostro Paese si stima che i cani vaganti siano tra 600 e 700mila e i gatti più di due milioni e mezzo. Se si riesce a toglierli dalla strada, molti animali, anche per la relativa scarsità di campagne d’adozione, rischiano di restare a vita, o comunque per molti anni, nei box dei rifugi. Canili e gattili non devono essere la stazione finale per questi amici in cerca di amici, ma un nuovo inizio. Per sfamarli, curarli, trovar loro una casa, puoi sostenere l'iniziativa di LEIDAA.