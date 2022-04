La campagna animalista di Michela Vittoria Brambilla per Pasqua: "Salviamo un agnello"

"Che differenza c'è? Anche ad Alma, agnellina salvata dal macello, piace correre e saltellare in giardino e in casa, sonnecchiare sul letto, guardare i cartoni animati in tv, farsi coccolare, esattamente come al cane o al gatto di famiglia".

Con queste parole Michela Vittoria Brambilla , ex ministro azzurro e fondatrice della Lega per la difesa degli animali, pubblica sui social il video di un agnello, Alma, salvato dal macello e adottato da una famiglia mostrando come non ci sia differenza tra lui e gli altri animali da compagnia che vivono nella casa. La Brambilla, da sempre impegnata in difesa degli animali, lancia la campagna "#chediffrenzac'è" per Pasqua , invitando le persone a "non consumare carne, e men che meno carne di agnello o di capretto, in occasione delle prossime festività".