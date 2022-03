Ucraina, in salvo i 60 gatti di razza da Kharkiv: sono in viaggio verso la Lombardia

Erano bloccati da tre giorni al confine slovacco, stremati e affamati, dopo essere miracolosamente sfuggiti alle bombe di Kharkiv, la città ucraina dove aveva sede il loro allevamento.

Arrivati alla soglia dell'Europa, però, la loro esistenza continuava a essere in pericolo: il viaggio ad ostacoli verso la salvezza, infatti, non era finito. Mancavano i documenti per entrare in Italia. Il lieto fine per 60 gatti di razza Maine Coon, ora in viaggio verso la Lombardia, è arrivato grazie all'interessamento di alcuni volontari, che hanno chiesto l'intervento del consigliere regionale lombardo Gianluca Comazzi, già difensore degli animali per il Comune di Milano, e dell'azienda sanitaria Ats Insubria. Gatti regolarizzati e attesi in Italia.