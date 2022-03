03 marzo 2022 12:37

Ucraini in fuga anche con cani e gatti: leggi speciali per far entrare in Europa gli animali domestici

Migliaia di profughi ucraini si stanno riversando in Europa per fuggire alla guerra. E molti di loro cercano di portare in salvo i propri animali domestici. E per dare anche a cani e gatti di trovare un posto sicuro diversi governi stanno emettendo deroghe sanitarie per consentire l'ingresso anche ad animali a cui magari manca il libretto sanitario.