Dalla guerra a Kiev la disperazione dell'attivista animalista Tamara Tarnawska: "Non posso più sfamare i miei mille cani e 500 gatti"

Fu tra le prime ad accusarlo della strage di randagi in vista degli Europei di calcio del 2012. E anche per tutto questo è una donna nel mirino. Ma alla vigilia della guerra e nonostante l'infuriare dei bombardamenti ha deciso di non abbandonare Kiev, perché il rifugio di randagi che ha creato e che accoglie mille cani e 500 gatti, non può fare a meno di lei. Ripara in un bunker ricavato nei sotterranei della metro di Kiev e da lì cerca di far arrivare in Europa il suo grido di disperazione: "Aiutatemi, non posso più sfamare i miei cani e i miei gatti". Ed è stata avviata una raccolta fondi.

"Sono sola, la maggior parte dei miei amici ha lasciato la città. Tremo particolarmente per la sopravvivenza dei cani e gatti del rifugio che ho creato - ha raccontato in una telefonata disperata a Lematin.ch. - Non posso più andarci: si trova a dieci chilometri da Kiev e la città è circondata dalle forze russe. I miei tre aiutanti, rimasti lì, hanno imparato a usare molotov per cercare in qualche modo di difendersi".

"Noi qui abbiamo cracker e poca acqua, - continua - abbiamo fame e freddo, ma peggio è la condizione del mio rifugio a Pirogovo".

A raccogliere per primo il suo grido d'allarme e a rilanciarlo in Europa è stato il suo amico e collega Tomi Tomek di Sos Chats a Noiraigues, in Svizzera. "E' in corso una raccolta fondi sul nostro sito e con la collaborazione in Francia della Fondazione Brigitte Bardot attraverso il loro sito - riferisce Tomek sempre a Lematin.ch. - Ho anche chiesto aiuto a Frank Weber del rifugio St-Franziskus ad Amburgo: noleggerà un camion per trasportare cibo e medicine per il rifugio di Tamara a Kiev, appena la situazione lo consentirà".

