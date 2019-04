Animali, Grillo: "Scatta l'obbligo della ricetta veterinaria elettronica"

In Italia diventa obbligatoria da martedì la ricetta veterinaria elettronica . Ad annunciarlo in conferenza stampa è stato il ministro della Salute, Giulia Grillo . "Siamo il primo Paese ad adottare in Europa questo sistema innovativo nel campo della sanità animale che rappresenta un passo fondamentale nella strategia di lotta all'antibiotico resistenza", ha affermato.

Secondo il ministro, l'introduzione dell'obbligo della ricetta veterinaria elettronica rappresenta "un tassello importantissimo nel processo di innovazione digitale che riguarda la sanità italiana e di un tassello che riguarda specificatamente la sanità animale ma ha evidenti ripercussioni anche sulla salute umana".



Per la Grillo sarà una "garanzia per tutti, perché ci dirà puntualmente il consumo dei farmaci negli allevamenti e avremo dati precisi anche rispetto al consumo degli antibiotici". La resistenza agli antibiotici rappresenta, "una delle prossime sfide di salute pubblica - ha precisato -. Come ci dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità: se non interveniamo in tempo, nel 2050, avremo quasi 2,5 milioni di morti".