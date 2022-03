A scuola e nei rifugi Enpa per avvicinare i bimbi agli animali abbandonati: i regali degli Amici Cucciolotti

Saranno i volontari dell'Ente nazionale protezione animali a distribuirli, insieme con una bustina di figurine. L'iniziativa si svolgerà anche nei rifugi Enpa e nei banchetti organizzati in diverse piazze proprio per promuovere le visite nei locali in cui i trovatelli vengono accuditi dai volontari.

Gli incontri in piazza e a scuola - E' stato proprio l'editore Dario Pizzardi, che con la sua casa editrice Pizzardi Editore pubblica ogni anno la collezione di figurine Amici Cucciolotti, a lanciare questa nuova modalità di incontro con i più piccoli. I volontari Enpa allargheranno infatti la distribuzione dell'album dedicato agli animali per sensibilizzare sempre di più i bambini e le loro famiglie all'amore per i nostri amici a quattro zampe. Fino al 2020 l'omaggio veniva distribuito davanti alle scuole, ma con il Covid la tradizione è stata interrotta per evitare assembramenti.

I Cucciolotti negli ospedali - Adesso si riparte per far ripartire le visite dei bambini e delle loro famiglie, o delle classi con gli insegnanti, ai rifugi Enpa. E non solo. Perché sono davvero tante le iniziative messe in campo dalle sezioni Enpa per sensibilizzare i più piccoli all'amore e al rispetto di animali e ambiente. Così, la Squadra degli Amici Cucciolotti, capitanata da Westie, porterà tutta la sua allegria e il suo mondo a colori anche negli ospedali di Roma, Caserta, Ispica (Ragusa), Milano, Frosinone, Napoli e Manfredonia (Foggia) insieme ai volontari Enpa e all'associazione di clown "Teniamoci per mano onlus" che anima le strutture sanitarie.

A Stupinigi - Gli album saranno regalati anche ai bambini che parteciperanno ai workshop organizzati con la collaborazione di Enpa in occasione della mostra "Animals" di Steve McCurry alla Palazzina di caccia di Stupinigi (Torino), ma anche a molti alunni delle scuole materne ed elementari che hanno aderito alle iniziative Enpa. Inoltre, a ogni bambino che sarà ai banchetti e agli incontri di Amici Cucciolotti, l'Enpa regalerà una matita ecogreen con alcuni semini e un messaggio: "Aiutaci a far crescere la nostra missione! Pianta questa matita e abbi cura di lei come simbolo dell'amore e del rispetto che puoi seminare intorno a te. Insieme possiamo cambiare il mondo".

Entusiasta dell’iniziativa Dario Pizzardi, che afferma: "Ringrazio l'Enpa e tutti i volontari per aver aderito a questa grande iniziativa. Visitare un rifugio Enpa fa bene al cuore perché si entra in un luogo in cui l'amore per gli animali diventa impegno quotidiano e il rispetto verso i più deboli si trasforma in aiuto concreto. Amici Cucciolotti dal 2007 è orgogliosamente al fianco dei volontari per aiutare insieme a loro gli animali".

"Gli Amici Cucciolotti - aggiunge Carla Rocchi, presidente nazionale Enpa - riempiono da sempre le ciotole dei nostri trovatelli e aprono la mente e il cuore delle bambine e dei bambini verso le altre creature che, come loro, hanno diritto alla vita, al rispetto e alla cura".