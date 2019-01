"Amici cucciolotti", parte la nuova raccolta per avvicinare i bambini al mondo degli animali

Sofia tutte le mattine lascia una ciotola di latte per il gatto del quartiere, mentre Stella ogni domenica va in un gattile dove può coccolare gli animali abbandonati. Sono solo alcune delle “ Missioni possibili ” messe in atto da alcuni bambini italiani grazie all’iniziativa di “Amici cucciolotti".

Pizzardi Editore, in collaborazione con Enpa, l’ente nazionale di protezione animali, ha lanciato l’iniziativa “Missioni possibili” per sensibilizzare i bambini alla tutela degli animali. Sono stati distribuiti 2,7 milioni di album di figurine “Animali cucciolotti 2019” grazie ai quali i più piccoli possono iniziare a conoscere il mondo degli animali. L’obiettivo è motivare i più giovani a compiere gesti concreti verso i cuccioli in difficoltà.



Queste buone azioni verranno poi comunicate a Pizzardi Editore e a Enpa, che collabora da anni con "Animali cucciolotti". “E’ stata data ai bambini la possibilità di essere i principali artefici del cambiamento -commenta Carla Rocchi, presidente di Enpa - Prima con la raccolta di figurine, poi con un ulteriore e ancora più forte coinvolgimento nelle azioni dirette di tutela”.



Già completare l’album di figurine è un piccolo gesto che serve per aiutare ora un randagio in un canile, ora una volpe ferita o un gatto in difficoltà. In 13 anni, infatti, i collezionisti di figurine hanno donato oltre 3,9 milioni di euro all’Enpa. E oltre ai fondi, attraverso le figurine si cerca, a parire da quest'anno, di insegnare ai bambini come amare e proteggere gli animali.