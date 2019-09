"Ho creato un mostro": l'inventore del labradoodle si pente dopo 30 anni

Conron aveva cominciato a lavorare sull'incrocio per un motivo nobile: combinare il pelo del barboncino con la delicatezza e la capacità di allenamento di un labrador retriever per fornire un cane guida a una donna cieca delle Hawaii, il cui marito era allergico ai cani. Dopo alcuni anni riuscì ad ottenere una cucciolata di tre esemplari, di cui uno non dava problemi all'uomo: lo chiamò Sultan. Wally chiese di diffondere la notizia dell'esistenza di una nuova razza e i labradoodle divennero in poco tempo popolari. Si diffusero rapidamente prima in Australia, dove Conron lavorava, e poi nel resto del mondo. Col tempo però si scoprì che la nuova razza poteva sviluppare i problemi di salute comuni sia del labrador sia del barboncino, come la displasia dell'anca e le malattie degli occhi. Ma ormai era troppo tardi per tornare indietro. "La maggior parte di loro è pazza o ha un problema ereditario", ha dichiarato Wally.