Mario Roggero, l'appello di Vannacci a Mattarella in un nuovo video IA: chiede la "gratia" (e la ottiene)

Ancora in divisa da Antica Roma - questa volta da generale, non da imperatore col pollice verso per Schlein e Conte - Roberto Vannacci sembra aver momentaneamente abbandonato l'arena dei leoni e di essersi dedicato ai casi di presunta ingiustizia. Nello specifico quello del gioielliere Mario Roggero, condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori appena usciti dal suo negozio. Nel nuovissimo video generato con l'intelligenza artificiale, il leader di Futuro Nazionale si spende per ottenere la grazia - anzi "gratia" - per un carcerato dalle fattezze chiaramente simili a quelle di Roggero. A concederla è nientemeno che Sergio Mattarella, nelle vesti (lui sì) di un imperatore.