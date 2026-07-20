Vannacci e il video IA da generale romano: al Colosseo fa pollice verso a Schlein e Conte

Roberto Vannacci vestito da generale romano che dalla tribuna del Colosseo fa il pollice verso nei confronti di Elly Schlein, Giuseppe Conte, Romano Prodi, Laura Boldrini legati al centro dell'arena. È il video realizzato con l'intelligenza artificiale dall'utente "Robertus Vannaccius" e ricondiviso dal leader di Futuro nazionale sul proprio profilo Instagram. Nel filmato si vede Vannacci accanto a Giorgia Meloni, vestita da imperatrice, e a Ignazio La Russa, anche lui in divisa da generale romano. Al centro del'arena, appunto, i leader di Pd e M5s, l'ex presidente della Camera e l'ex premier e leader dell'Ulivo. Davanti a loro un gladiatore che impugna una falce in una mano e un martello in un'altra. Pronte e dure le reazioni da parte dei protagonisti in negativo del video, fra cui Conte che su Facebook scrive: "Vannacci che ordina la mia morte e di altri 'nemici' politici. Un messaggio che incita alla violenza e rischia di incitare i più fanatici. Ci dobbiamo preparare al ritorno della mitologia della violenza, alla rigida gerarchia sociale, come nell'esercito? In Italia ci siamo già passati. Se pensate di intimorirci, sappiate che non ci fate paura". All'Adnkronos la replica di Vannacci: "Siamo di fronte alla seconda supercazzola di Conte. Io non ho fatto altro che ripubblicare un bellissimo video fantascientifico e chiaramente irreale". Poi l'invito: "Si prendano un antistaminico e staranno meglio".