Re Carlo compie 78 anni e scherza col coetaneo Elton John: "Siamo un po' traballanti..."

Re Carlo compie 78 anni all'insegna dell'abituale celebrazione familiare riservata a questo giorno in casa Windsor, dopo aver archiviato il suo quarto anno di regno e reduce da una raffica d'impegni pubblici recenti internazionali e interni. Impegni che confermano l'apparente tenuta della sua salute, segnata negli ultimi anni dalle cure per tenere a bada il tumore diagnosticatogli nel 2024. Ma che oggi lasciano il posto a un festeggiamento più intimo, con l'inseparabile regina consorte Camilla, condito dagli auguri di sudditi e familiari: a incominciare da quelli tradizionali via social del suo primogenito ed erede al trono William, con la moglie Kate e i tre figli.
La chiacchierata con il vecchio amico Elton John
Secondo consuetudine, il compleanno anagrafico dei sovrani britannici viene celebrato riservatamente, mentre i festeggiamenti ufficiali pubblici si svolgono a giugno per ogni monarca (quale che sia la sua data di nascita) con la parata di Trooping the Colour. Non è comunque mancata la diffusione integrale di uno speciale radio show - registrato e in parte anticipato nei giorni scorsi - in cui il re ha dialogato con il quasi coetaneo sir Elton John, leggenda della musica pop e rock, che di anni ne appena compiuti 79. Un conoscente di vecchissima data - che fu grande amico anche della sua defunta ex moglie Diana e che di recente ha affiancato il suo figlio ribelle Harry in una battaglia legale contro le intrusioni nella privacy imputate ai tablod - con cui Carlo non ha mancato di parlare di beneficenza, ma pure di scherzare amabilmente: a colpi di battute sugli acciacchi dell'età che avanza per entrambi.
"Quando ho lanciato questa Rocket Hour (programma di Elton John su Apple Music, ndr), volevo sostenere i nuovi artisti più di quelli affermati, perché non hanno molte opportunità di farsi ascoltare. E questo ha portato a incredibili amicizie e a carriere meravigliose per alcuni artisti che abbiamo sostenuto. In particolare, questa è una rivelazione britannica di nome Raye. Anche a te piace Raye", dice il cantante. E il sovrano risponde: "Ho avuto il grande piacere di conoscerla, Raye. Mi sembra di ricordare che in quell'occasione la madre di Raye fosse con lei. Ho scoperto che sono una famiglia di grandi musicisti. E questa canzone, scritta insieme alle sorelle di Raye, Amma e Absolutely, dimostra perché la sua musica abbia un fascino così ampio".
"Quando artisti come te, da Tina Turner a Kylie Minogue e alle Destiny's Child, si sono esibiti ai gala, non avete solo contribuito a raccogliere fondi e a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla missione della mia fondazione a favore dei giovani. Avete anche, se mi è consentito dirlo, contribuito a portare saldamente sotto i riflettori il sostegno alla prossima generazione. E immagino che nessuno di coloro che erano presenti quella sera del 1986 possa mai dimenticare la tua esibizione di I'm Still Standing", continua re Carlo rivolgendosi a Elton John. "E so che persone in ogni tipo di situazione trovano questa canzone fonte di ispirazione. E certamente, a 40 anni di distanza da quel concerto straordinario, noi e la Fondazione siamo decisamente ancora in piedi. Un po' traballanti ormai", dice il sovrano in modo ironico. La popstar sta al gioco: "Per ora però sono ancora seduto". E re Carlo: "Con qualche pezzetto che ogni tanto cade qua e là. È un problema terribile man mano che si invecchia".