Re Carlo compie 78 anni e scherza col coetaneo Elton John: "Siamo un po' traballanti..."

"Quando ho lanciato questa Rocket Hour (programma di Elton John su Apple Music, ndr), volevo sostenere i nuovi artisti più di quelli affermati, perché non hanno molte opportunità di farsi ascoltare. E questo ha portato a incredibili amicizie e a carriere meravigliose per alcuni artisti che abbiamo sostenuto. In particolare, questa è una rivelazione britannica di nome Raye. Anche a te piace Raye", dice il cantante. E il sovrano risponde: "Ho avuto il grande piacere di conoscerla, Raye. Mi sembra di ricordare che in quell'occasione la madre di Raye fosse con lei. Ho scoperto che sono una famiglia di grandi musicisti. E questa canzone, scritta insieme alle sorelle di Raye, Amma e Absolutely, dimostra perché la sua musica abbia un fascino così ampio".