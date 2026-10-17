nessuna reazione da palazzo

Regno Unito, Re Carlo III assente al centenario della Royal Ballet School: tornano i timori per la sua salute

Il sovrano non ha partecipato alle celebrazioni dell'8 e 9 ottobre, nonostante sia patrono dell'istituzione

17 Ott 2026 - 11:08
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L'assenza (non giustificata) di Re Carlo III alle celebrazioni per il centenario della Royal Ballet School ha riacceso la preoccupazione dei sudditi del Regno Unito. Il monarca, patrono ufficiale dell'istituzione britannica, non ha preso parte agli eventi organizzati l'8 e il 9 ottobre, facendo nascere interrogativi su un possibile peggioramento delle sue condizioni di salute. Buckingham Palace aveva annunciato nel febbraio 2024 la diagnosi di tumore. Non esiste, al momento, alcuna conferma ufficiale che la mancata partecipazione sia dovuta a problemi di salute. Tra gli ospiti presenti figuravano l'ex primo ministro britannico Sir John Major e Lady Sarah Chatto, figlia della principessa Margaret e presidente della Royal Ballet School e del Birmingham Royal Ballet.

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Il tumore annunciato nel febbraio 2024

 Gli interrogativi sulle condizioni del sovrano si inseriscono nel delicato contesto della malattia resa pubblica da Buckingham Palace il 5 febbraio 2024. Il tumore era stato individuato durante una procedura medica legata a problemi alla prostata, senza che venissero precisati il tipo di cancro e la sua gravità. Secondo fonti americane, Carlo starebbe ancora seguendo le cure. 

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