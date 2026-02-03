Paul Newman, l'eleganza senza tempo del divo dagli occhi di ghiaccio
Nel 101esimo anniversario dalla nascita, una collezione di occhiali celebra un'icona intramontabile del cinema dallo stile inconfondibile
Paul Newman ha incarnato come pochi il concetto di eleganza naturale: uno stile istintivo, mai ostentato, reso inconfondibile dai suoi penetranti occhi azzurri e dagli iconici occhiali da sole che lo accompagnavano ovunque. Sul set, nei momenti di relax o in pista: più che un accessorio, erano una firma personale. Da questa immagine è nato il design di una nuova collezione di modelli da sole e da vista presentata da Oliver Peoples in concomitanza di quello che sarebbe stato il 101esimo compleanno del divo americano, scomparso nel 2008.
© Ufficio stampa
Paul Newman - Photo by Roosevelt H. Carter, 1963 (Getty Images)
Omaggio a Paul Newman, gli occhiali ispirati (e dedicati) a lui
Un'idea di eleganza essenziale e misurata. Linee pulite, attitudine casual e una sicurezza discreta che continua a influenzare il linguaggio della moda. Realizzati in Giappone, i due modelli Paul Newman da sole e da vista si distinguono per le lenti a goccia. La collezione sostiene, inoltre, la Newman’s Own Foundation, organizzazione che porta avanti l'eredità dell'attore e produttore statunitense destinando il 100% dei profitti e delle royalties a iniziative a favore dei bambini in difficoltà e delle loro comunità. Dal 1982, Paul Newman e la Newman’s Own Foundation hanno devoluto oltre 600 milioni di dollari a favore di cause sociali in tutto il mondo.