Paul Newman, l'eleganza senza tempo del divo dagli occhi di ghiaccio

Un'idea di eleganza essenziale e misurata. Linee pulite, attitudine casual e una sicurezza discreta che continua a influenzare il linguaggio della moda. Realizzati in Giappone, i due modelli Paul Newman da sole e da vista si distinguono per le lenti a goccia. La collezione sostiene, inoltre, la Newman’s Own Foundation, organizzazione che porta avanti l'eredità dell'attore e produttore statunitense destinando il 100% dei profitti e delle royalties a iniziative a favore dei bambini in difficoltà e delle loro comunità. Dal 1982, Paul Newman e la Newman’s Own Foundation hanno devoluto oltre 600 milioni di dollari a favore di cause sociali in tutto il mondo.