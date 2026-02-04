Musumeci: "Per Niscemi ci sono risorse per un progetto condiviso"

Il ministro per la Protezione civile e le politiche del mare, ha anzitutto respinto "la rappresentazione che isola strumentalmente un singolo passaggio negli ultimi tre mesi di mandato, da maggio a settembre 2022", cioè quando sarebbe stato notificato a Musumeci che una parte del fronte franoso di Niscemi aveva il massimo rischio idrogeologico secondo il Pai (Piano per l'Assetto Idrogeologico, ndr) cioè R4 che corrisponde a un grado di rischio molto elevato. Questo perché, secondo il ministro, questo sarebbe un modo per "coprire un quarto di secolo di inerzie, omissioni e sottovalutazioni di altri". Concludendo, dunque, che "non è compito mio cercare i responsabili. Ci penseranno altre istituzioni, ma non sono disposto a fare da copertura a chi aveva il compito istituzionale dopo il 1997 di intervenire per mettere in sicurezza quel territorio e non lo ha fatto".