La piccola Copenaghen californiana, dove gli abitanti temono l'invasione della Groenlandia

I residenti non lesinano critiche a Trump: "Invasione? Una follia. E ne paghiamo noi le conseguenze""
C'è una piccolo borgo di 6mila abitanti in piena California dove sventolano bandiere rosse crociate di bianco, quelle della Danimarca. Il nome, Solvang, tradisce le radici scandinave. E per chi, nella contea di Santa Barbara, non cogliesse l'assonanza, il legame con Copenaghen è scritto nei cartelli: "Villaggio danese".
Qui di danese c'è tutto. Oltre alle bandiere, si trovano gli omini della Lego, gli orologi, le tipiche calzature e persino i mulini a vento. E le persone che, benché ormai in minoranza, spesso hanno parenti vicini o lontani cugini ancora nel Vecchio Continente. Qui a Solvang, infatti, nel 1911 un gruppo di immigrati danesi acquistò quasi 4mila ettari di terreno costruendo una vera e propria bolla danese. Tanto da ricevere la visita del principe Enrico nel 2011.
In questi giorni, però, Solvang è al centro di eventi tutt'altro che semplici. La cittadina si trova presa in mezzo nella contesa per la Groenlandia tra Washington e Copenaghen. Gli abitanti locali non hanno però il minimo dubbio e sostengono apertamente il diritto danese sull'isola: "Il danno è già stato fatto ed è irreparabile", con queste parole un residente ha criticato Donald Trump. "Con il presidente che abbiamo, non sappiamo cosa diavolo succederà. Ma qualunque cosa accada, ne pagheremo noi le conseguenze".