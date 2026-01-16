La piccola Copenaghen californiana, dove gli abitanti temono l'invasione della Groenlandia

In questi giorni, però, Solvang è al centro di eventi tutt'altro che semplici. La cittadina si trova presa in mezzo nella contesa per la Groenlandia tra Washington e Copenaghen. Gli abitanti locali non hanno però il minimo dubbio e sostengono apertamente il diritto danese sull'isola: "Il danno è già stato fatto ed è irreparabile", con queste parole un residente ha criticato Donald Trump. "Con il presidente che abbiamo, non sappiamo cosa diavolo succederà. Ma qualunque cosa accada, ne pagheremo noi le conseguenze".

