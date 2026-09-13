Il fratello di papa Leone XIV: "Ci aiutiamo spesso, mi ha fatto anche la dichiarazione dei redditi"

John Prevost ha parlato fin da subito dell'infanzia vissuta con il fratello nel sobborgo di Dolton, a sud di Chicago. Riguardo al loro rapporto da piccoli ha detto: "Eravamo bambini normali, come tutti litigavamo ma eravamo anche molto uniti. Giocavamo per strada a baseball e football". Nella loro infanzia c'è stato anche un episodio profetico: "Giocavamo con gli altri bambini del quartiere e Robert sapeva già la messa a memoria a cinque anni. Una delle madri dei bambini si avvicinò e disse che sarebbe diventato il primo papa americano". Riguardo alla madre: "Non avrebbe sbandierato in giro il fatto che suo figlio fosse il papa, ma sarebbe incredibilmente orgogliosa".