Il fratello di papa Leone XIV: "Ci aiutiamo spesso, mi ha fatto anche la dichiarazione dei redditi"
Il vaticanista Mediaset Fabio Marchese Ragona è volato a Chicago, la città natale di Prevost, per raccogliere aneddoti e storie sulla sua vitadi Fabio Marchese Ragona
Papa Leone XIV compirà 71 anni lunedì 14 settembre. Fabio Marchese Ragona, vaticanista di Mediaset, si è recato negli Stati Uniti per intercettare le parole del fratello del Santo Padre, John Prevost. L'intervista per Studio Aperto Mag mostra il lato umano del Papa, tra aneddoti, curiosità e storie dai luoghi che l'hanno visto crescere.
Il ricordo dell'infanzia
John Prevost ha parlato fin da subito dell'infanzia vissuta con il fratello nel sobborgo di Dolton, a sud di Chicago. Riguardo al loro rapporto da piccoli ha detto: "Eravamo bambini normali, come tutti litigavamo ma eravamo anche molto uniti. Giocavamo per strada a baseball e football". Nella loro infanzia c'è stato anche un episodio profetico: "Giocavamo con gli altri bambini del quartiere e Robert sapeva già la messa a memoria a cinque anni. Una delle madri dei bambini si avvicinò e disse che sarebbe diventato il primo papa americano". Riguardo alla madre: "Non avrebbe sbandierato in giro il fatto che suo figlio fosse il papa, ma sarebbe incredibilmente orgogliosa".
Ancora oggi sempre in contatto
Nonostante l'importante carica che il papa riveste, trova sempre il tempo per confrontarsi con il fratello. John ha ammesso che molto spesso si aiutano: "Quando ho bisogno di aiuto lo chiamo spesso, è capitato con un computer nuovo dove io non sapevo cosa fare. Mi ha anche aiutato a fare la mia dichiarazione dei redditi, ma lui è così: ha una grande conoscenza di tutte le materie".
Il legame con Chicago
La città adora papa Leone e sono tante le iniziative per omaggiarlo: una di queste arriva dalla sua squadra del cuore di baseball, i White Sox. Ad agosto sono state realizzate delle mitrie da regalare ai tifosi per una serata in suo onore allo stadio. Famosissima è, invece, la sua passione per la pizza: una delle pizzerie che frequentava da ragazzo, Aurelio's Pizza, ha un posto sempre riservato per lui.