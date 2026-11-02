Florida, jet privato precipita per 11mila metri in 80 secondi e si disintegra al suolo | L'ultimo audio: "Non abbiamo più tempo"

Una volta che il jet ha iniziato a perdere quota, l'aria che scorreva sopra le ali avrebbe iniziato ad accelerare ulteriormente raggiungendo la velocità del suono e spostando indietro il centro di pressione, dove si concentra la portanza delle ali. È il cosiddetto "Mach tuck", che causa il brusco abbassamento del muso dell'aereo. In poche parole, lo costringe ad andare in picchiata. E più scende, più l'aria è densa, più l'aereo acquista velocità (proprio la "condizione di velocità eccessiva" denunciata dalla copilota), accentuando la picchiata e rendendo impossibile la risalita. Il Learjet era spacciato. Anche perché, avendo ali molto piccole, era molto più sensibile proprio alle variazioni del flusso d'aria che - forse - lo hanno condannato allo schianto.