Jet privato con a bordo 9 persone si schianta in Florida: nessun superstite

Un jet privato, un Learjet 60, con a bordo nove persone è precipitato in picchiata in un quartiere della contea di Palm Beach, in Florida, negli Stati Uniti, provocando un'enorme palla di fuoco che sembra aver sfiorato le abitazioni prima di schiantarsi vicino a una strada trafficata, creando un gigantesco cratere infuocato sull'asfalto. Si presume che nessuna delle persone a bordo del volo sia sopravvissuta. Secondo la Federal Aviation Administration, l'aereo era decollato dall'aeroporto internazionale Austin-Bergstrom in Texas ed era diretto alle Bahamas. L'incidente è avvenuto nei pressi di Military Trail e della 10ª Avenue North. L'ufficio dello sceriffo della contea di Palm Beach ha chiuso le strade in entrambe le direzioni e ha esortato gli automobilisti di evitare la zona. Le circostanze dell'incidente sono ancora oggetto di indagine.