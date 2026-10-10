Brasile, aereo della polizia militare precipita nel Minas Gerais: tre morti

Tre membri della polizia militare dello Stato brasiliano di Minas Gerais sono morti nello schianto di un aereo della stessa forza di polizia, nei pressi dell'aeroporto regionale della Valle dell'Acciaio, a Santana do Paraíso, vicino a Ipatinga. Lo ha confermato la polizia militare, che non ha ancora diffuso i nomi delle vittime perché i familiari sono ancora in fase di informazione. I vigili del fuoco sono intervenuti dopo la segnalazione dell'incidente, avvenuto lungo la strada statale Br-458 riferisce il portale di notizie brasiliano Metrópoles. Secondo le prime informazioni, l'aereo, un bimotore turboelica, era decollato poco prima dall'aeroporto di Pampulha, a Belo Horizonte. Il modello del velivolo e le cause dello schianto devono ancora essere confermati ufficialmente.