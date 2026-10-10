Ancora sconosciute le cause

Brasile, aereo della polizia militare precipita nel Minas Gerais: tre morti

L'incidente vicino all'aeroporto di Ipatinga, tutti agenti le vittime

10 Ott 2026 - 06:37
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© Afp

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Tre membri della polizia militare dello Stato brasiliano di Minas Gerais sono morti nello schianto di un aereo della stessa forza di polizia, nei pressi dell'aeroporto regionale della Valle dell'Acciaio, a Santana do Paraíso, vicino a Ipatinga. Lo ha confermato la polizia militare, che non ha ancora diffuso i nomi delle vittime perché i familiari sono ancora in fase di informazione. I vigili del fuoco sono intervenuti dopo la segnalazione dell'incidente, avvenuto lungo la strada statale Br-458 riferisce il portale di notizie brasiliano Metrópoles. Secondo le prime informazioni, l'aereo, un bimotore turboelica, era decollato poco prima dall'aeroporto di Pampulha, a Belo Horizonte. Il modello del velivolo e le cause dello schianto devono ancora essere confermati ufficialmente.

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