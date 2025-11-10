Addio a Peppe Vessicchio, i funerali a Roma e l'ultimo commosso saluto | La figlia: "Papà era di tutti"

Durante un'intervista televisiva andata in onda nel giorno dei funerali, Alessia Vessicchio ha raccontato il papà con parole piene di tenerezza: "È stato quello che avete visto tutti, tutta la vita. Per noi non era diverso: per me un papà, per mia figlia e mia nipote un nonno che è stato anche padre". E ancora: "È stato di tutti, per ogni persona che aveva di fronte e che aveva bisogno di quella parte di lui, lui c'era. Vorrei ringraziare tutti per l'amore che ci è arrivato a cascata. So che è stato amore vero".