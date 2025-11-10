Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
l'ultimo saluto al maestro

Addio a Peppe Vessicchio, i funerali a Roma: l'applauso all'uscita del feretro

La cerimonia nella chiesa dei Santi Angeli Custodi a Montesacro, corone di fiori da "Amici" e Maria De Filippi

10 Nov 2025 - 18:00
00:55 

Si è tenuto a Roma, nella chiesa dei Santi Angeli Custodi nel quartiere Montesacro, l’ultimo saluto al maestro Peppe Vessicchio, direttore d’orchestra simbolo del Festival di Sanremo e amatissimo volto della tv. I funerali si sono svolti in forma strettamente privata, come richiesto dai familiari, ma non sono mancati l’affetto e la commozione di colleghi, amici e residenti del quartiere dove il musicista viveva da anni.

Un lungo applauso in piazza ha accompagnato l'uscita del feretro. Vessicchio è scomparso l’8 novembre a causa delle complicazioni di una polmonite, all’età di 69 anni. Sulla facciata del municipio Roma III, di fronte alla chiesa, è stato esposto uno striscione con la scritta "Ciao Maestro", il saluto del quartiere e della città di Roma. Tra i fiori e le corone deposte davanti all’ingresso, spiccano quelle firmate Maria De Filippi e "Amici", il talent con cui Vessicchio ha collaborato per molti anni, portando la sua competenza e il suo garbo in televisione.