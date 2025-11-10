Addio a Peppe Vessicchio, i funerali a Roma: l'applauso all'uscita del feretro

Un lungo applauso in piazza ha accompagnato l'uscita del feretro. Vessicchio è scomparso l’8 novembre a causa delle complicazioni di una polmonite, all’età di 69 anni. Sulla facciata del municipio Roma III, di fronte alla chiesa, è stato esposto uno striscione con la scritta "Ciao Maestro", il saluto del quartiere e della città di Roma. Tra i fiori e le corone deposte davanti all’ingresso, spiccano quelle firmate Maria De Filippi e "Amici", il talent con cui Vessicchio ha collaborato per molti anni, portando la sua competenza e il suo garbo in televisione.