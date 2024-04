Totò diventa un marchio: pizzerie e ristoranti devono cambiare nome

di Andrea Noci

Una richiesta destinata a impattare, in primis, su pizzerie, ristoranti e paninoteche che in numero cospicuo fino a questo momento hanno "sfruttato", senza consenso, la figura del celebre attore e della sua famosa poesia A Livella. "È una questione di rispetto per mio nonno - spiega la nipote Elena De Curtis a Il Messaggero - Ci imbattiamo ovunque, nei posti più impensati, nel suo nome e nelle sue foto utilizzati senza il minimo rispetto del diritto all'immagine". Gli eredi stanno anche pensando alla creazione di un brand e di un format di ristoranti e pizzerie che richiameranno il nome e l'immagine di Totò a fronte di svariate attività che lo utilizzano illecitamente.