Medvedev: "Cresce il rischio di guerra nucleare"

di Alessandro Tallarida

"Riempire l'Ucraina di armi dei Paesi Nato, addestrare le sue truppe all'uso di equipaggiamenti occidentali e tenere esercitazioni ai confini - ha detto il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo ed ex presidente della federazione, Medvedev - aumenta la possibilità di un conflitto aperto e diretto tra Russia e Nato". E per essere ancora più chiaro precisa: "Una simile situazione ha sempre il rischio di trasformarsi in una guerra nucleare totale".