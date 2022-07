Dl aiuti, la beffa del bonus per il caro energia

di Giuliana Grimaldi

Al momento però, questa sovvenzione è stata catalogata come "aiuto di Stato", soggetta quindi al tetto massimo di 200mila euro : un imprenditore non può ricevere sostegni superiori a questa somma nell'arco degli ultimi tre anni. Finestra temporale che comprende, però, il periodo della pandemia durante il quale il mondo produttivo ha ricevuto una quantità record di bonus. Così oggi molte realtà rischiano seriamente di non ricevere un euro per far fronte ai rincari di gas e luce.