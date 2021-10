di Adele Costantini

Il leopardo delle nevi è soprannominato il “Fantasma delle Montagne” per la sua abilità nell'affrontare situazioni e muoversi in silenzio, per il suo carattere schivo, e per il manto che si mimetizza nell’ambiente in cui vive. In 20 anni il numero di leopardi delle nevi è diminuito del 20% e oggi ne restano in natura meno di 3.400. Oltre a questi, ci sono circa 600-700 esemplari che vivono in cattività in diversi zoo di tutto il mondo.