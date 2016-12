06:00 - Una città da visitare assolutamente nel 2015? Mons, Capitale Europea della Cultura 2015 che - con più di 300 eventi, 1000 attività artistico culturali e la preziosa mostra Van Gogh nel Borinage, la nascita di un artista - quest’anno vive una festa lunga 365 giorni. Molteplici le occasioni per scoprire questa straordinaria città d’arte della Vallonia, la regione a sud del Belgio fra le più verdi d'Europa.

I tesori di Mons – Il centro storico è uno scrigno d’arte e storia, dominato dall’imponente Beffroi, torre campanaria alta 87 metri costruita nel 1673, simbolo della città e Patrimonio mondiale Unesco. Cuore della città vecchia è la Grand- Place,dove spicca il Municipio nel quale si può ammirare la famosissima Scimmia del Grand Garde, che secondo la leggenda porterebbe fortuna a chi l’accarezza con la mano sinistra. Uno dei luoghi più suggestivi è la Collegiata, costruita dalle monache nel 1450, che conserva il Tesoro della Collegiata Siante-Waudru di cui fanno parte una preziosa collezione di oreficeria e le solenni statue di alabastro realizzate nel XVI secolo da Jacques du Broeuck. Da non perdere, a qualche chilometro dal centro città, l’antico sito minerario del Grand-Hornu, riconosciuto Patrimonio mondiale Unesco. Interessantissimo esempio di archeologia industriale ospita il Museo delle Arti Contemporanee - MAC's, dove hanno luogo esposizioni di grande successo. A soli 6 km da Mons, da visitare anche il Pass - Parco di Avventure Scientifiche, originale museo delle scienze.



Van Gogh nel Borinage, la nascita di un artista - Esposizione principale di Mons 2015, aperta fino al 17 maggio 2015 al BAM - Beaux-Arts Museum, riunisce quasi una sessantina di opere del famoso pittore, straordinario excursus lungo tutta la sua carriera, oltre che lettere scritte dall'artista durante il suo soggiorno a Wasmes e Cuesmes, nei pressi di Mons. Nel 1879, Van Gogh arriva nella regione di Mons come evangelista e riparte due anni dopo convinto che il suo destino sia legato al disegno e alla pittura. Il Borinage costituisce dunque il luogo di nascita di Van Gogh artista. I temi reali di vita quotidiana vissuta e osservata, dei contadini e degli operai del Borinage si ritrovano nelle sue opere.



Hollywood ai piedi del terril - 60 anni fa e 60 anni prima dell'esposizione Van Gogh au Borinage al BAM, Vincente Minnelli e Kirk Douglas giravano il film Brama di vivere sulla vita di Van Gogh. Le riprese furono fatte proprio a Wasmes, Hornu e Saint Ghislain, gli stessi luoghi che avevano visto lavorare l'artista 75 anni prima. Attraverso la testimonianza delle comparse e i documenti d'archivio, la mostra Hollywood ai piedi del terril allestita nel vecchio mattatoio di Mons e visitabile fino al 17 maggio, riporta indietro nel tempo, a quei 10 giorni di riprese e di pacifica invasione hollywoodiana in questa antica zona mineraria della Vallonia.



Arte in citta & percorsi - Non propriamente un'esposizione d'arte contemporanea all'aria aperta, ma testimonianze artistiche inaspettate negli angoli delle strade e nelle piazze. Dal 4 aprile al 21 settembre, Mons sarà invasa da opere da guardare e interpretare, installazioni di una nuova generazione di artisti, completamente libera, che si diverte a sorprendere e confondere il pubblico.



Doudou, la Processione del Carro d'Oro – Dall’arte contemporanea alla tradizione: domenica 15 giugno si celebra con riti centenari la Processione del Carro d'Oro, rievocazione storica che esiste da ben 657 anni. Riconosciuta Patrimonio immateriale dell'Umanità dall'Unesco, si divide in quattro momenti salienti: la Discesa dell'Urna dalla collegiata Sainte-Waudru; la Processione del Carro d'Oro per le vie della città; la Salita del Carro d'Oro, con il reliquario di Sainte-Waudru, protettrice e patrona della città; il Combattimento del Lumeçon tra San Giorgio e il Drago che si apre al suono del "Doudou" (canzone popolare che ritma le festività) e si svolge sulla Gand' Place. I festeggiamenti cominciano già il giovedì precedente il 15 giugno e si concludono il mercoledì successivo.



Visitare Mons in bicicletta - Blue-bike è un servizio di noleggio bici classiche o elettriche disponibile in 39 stazioni ferroviarie belghe. Un modo originale per partire alla scoperta della città e del suo territorio, in maniera ecologica e sostenibile (www.blue-bike.be).



