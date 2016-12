2 marzo 2015 I castelli sloveni, tra leggende e cavalieri Manieri che oggi sono musei, gallerie d’arte o alberghi. Ecco dove fermarsi per una sosta, alla scoperta della storia di questo territorio Tweet google 0 Invia ad un amico

06:00 - Slovenia, terra di castelli: degli oltre mille manieri che ne costellavano un tempo colli e vallate, se ne possono ammirare oggi una cinquantina, di varie epoche e stili.

Posti spesso in ambienti di grande bellezza dal punto di vista naturalistico e paesaggistico - su piccole isole fra le acque calme di un fiume io di un lago, ad esempio, o sulla cima di colline ricoperte da fittissimi boschi- gli antichi manieri sloveni raccontano con il loro linguaggio di pietra la storia di questa terra, da sempre luogo di passaggio e di cerniera fra Nord e Sud, Oriente e Occidente dell’Europa. Anche se non esiste una vera e propria strada slovena dei castelli, date le ridotte dimensioni di questa nazione, qualunque strada si percorra si finisce inevitabilmente per imbattersi prima o poi nella mole severa di torri e di mura merlate. Oggi molti di questi castelli ospitano musei e gallerie d’arte, mentre altri sono stati trasformati in alberghi o ristoranti di charme, dove è piacevole fermarsi per trascorrere un rilassante week-end o gustare una romantica cena.



Il Robin Hood della Slovenia - Edificati a partire dall’anno Mille in posizioni strategiche, a controllo del territorio e delle vie del commercio, i castelli sloveni si sono via via modificati, passando dalle architetture turrite del primo medioevo alle possenti fortezze rinascimentali poste a difesa delle invasioni turche, agli eleganti palazzi nobiliari del’600, che ormai avevano perso la loro originale funzione difensiva. Tra i più antichi, di grande suggestione è il castello di Predjama, che si trova a breve distanza dalla grotta di Postumia: imprendibile roccaforte incastrata nell’incavo di una parete a strapiombo sulla valle, vi aleggia ancor oggi la leggenda di Erasmo (un cavaliere predone diventato una specie di Robin Hood della Slovenia), che vi si barricò nel 1483. Un’occasione per visitarlo può essere la pittoresca Giostra cavalleresca che vi si svolge la terza domenica di agosto.



Il fantasma del castello e l’isola incantata - Chi va a caccia di leggende, si lasci suggestionare da quelle del castello di Podsreda, fiero nella sua severa struttura duecentesca, abitato da un fantasma dispettoso, mentre chi cerca panorami e scorci naturali visiti l’austero castello di Bled (dove si trovano un piccolo ma interessante Museo e un buon ristorante),in splendida posizione panoramica sul romantico lago omonimo. Quando si è là, non può mancare una tappa sulla piccola isola al centro del lago, sulla cui cima di trova un’antica chiesetta: la si raggiunge in barche simili a quelle del manzoniano lago di Como, condotte da rematori in piedi. Chi riesce a far suonare la campana della chiesa- vuole la leggenda- vedrà esaudirsi un desiderio.



Dormire in un castello incantato - Per un week-end romantico, la cornice ideale sono il fiabesco castello di Otocec, oggi albergo di lusso ubicato su un’isoletta in mezzo al fiume Krka, oppure quello di Mokrice, anch’esso trasformato in albergo di lusso con annesso campo da golf e scuderia. Per i gourmet, una tappa d’obbligo è il ristorante del castello di Socerb (San Servolo) , che domina dall’alto il golfo di Trieste, mentre chi ama l’arte e le mostre trova spunti nel castello di Lubiana, che domina dall’alto la capitale, centro polivalente per spettacoli e mostre, ma anche punto d’incontro per un caffè o per ammirare il panorama della città.



Per informazioni: www.slovenia.info