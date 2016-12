16 gennaio 2015 A Parigi, rendez vous tra arte e storia Dai Borgia al magico pennello di Sonia Delaunay, attraverso il più proibito erotismo giapponese: tre affascinanti motivi per un viaggio oltralpe Tweet google 0 Invia ad un amico

06:00 - Anche chi la conosce bene, può trovare sempre volta una nuova occasione per andare a Parigi. Questa volta, tra Champs Elisées e la Tour Eiffel, il motivo per trascorrere un piacevole week end parigino sono tre mostre, insolite e stimolanti, visitabili fino a metà febbraio.

I Borgia e i loro tempi - Se vi hanno appassionato le avventure di Alessandro, Cesare e Lucrezia Borgia nelle celebri serie televisive, ecco che Parigi, fino al 15 febbraio, offre un’occasione unica per approfondire la conoscenza di una famiglia che ha fatto, nel bene e nel male, la storia d’Europa: “Le Borgia et leurs temps” . “I Borgia e i loro tempi” è una mostra eccezionale, curiosa e raffinata ,dedicata agli splendori del Rinascimento italiano, attraverso armature, gioielli e dipinti provenienti dai più importanti musei europei. Allestita al Musée Maillol (www.museemaillol.com) è un vero e proprio viaggio nel Cinquecento, con le sue guerre, i suoi intrighi, i suoi splendori, attraverso capolavori assoluti firmati da artisti come Giovanni Bellini , Della Robbia , Dosso Dossi, Andrea Mantegna, Melozzo da Forlì, Lucas Cranach, Michelangelo, Pinturicchio , Raffaello, Tiziano, Luca Signorelli, Verrocchio, Leonardo da Vinci.



I colori del Novecento di Sonia Delaunay - Se vi interessa l’arte contemporanea, ecco al Museé d’Art Moderne (www.mam.paris.fr) la mostra “Sonia Delaunay, les couleurs de l’abstraction”, dedicata all’artista di origine ucraina che ha segnato l’arte e il costume della società moderna con uno stile di strabiliante fantasia: dipinti, mobili, tessuti, abbigliamento, costumi, ceramiche che vengono presentati in una retrospettiva che riunisce ben 400 opere dell’artista, oltre che a rari documenti filmati e fotografici. Il ritratto di un’epoca in un museo magnifico e attrezzato. Fino al 22 febbraio.



Capolavori vietati ai minori - L’arte e l’amore carnale invece dominano alla Pinacoteca di Parigi (www.pinacotheque.com) fino al 15 febbraio con la mostra mostra “L'arte di amare ai tempi delle Geishe: capolavori proibiti dell'arte giapponese”, che riunisce disinibiti capolavori della pittura giapponese dell'età d'oro di Edo (1603-1867) e nel periodo Meiji (1868-1912). Stampe, xilografie, accessori geisha, ventagli dipinti, rotoli di carta che consentono di comprendere l'evoluzione della mentalità giapponese e della sessualità attraverso il tempo. Opere d’arte che hanno influenzato profondamente la cultura occidentale e che, visti i contenuti assolutamente espliciti è proibita ai minori di 18 anni.



Per informazioni: it.parisinfo.com , www.rendezvousenfrance.com



